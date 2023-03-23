Обороняти будуть Москву і область – військовий оглядач про ресурси російських сил ППО

Росії не вистачає комплексів протиповітряної оборони, бо їхній ресурс або знищено, або переміщено в Україну. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заявив Олександр Коваленко, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив». Також він сказав, що військово-промисловий комплекс Росії не здатний швидко задовольнити попит у комплексах ППО усіх видів дальності.

Коваленко вважає, що наявні комплекси протиповітряної оборони концентруватимуть у так званих «центрах прийняття рішень». Захищеною буде Москва та Московська область.

«Вони (росіяни – ред.) від цього в паніці, вони бачать що їм не вистачає того ресурсу, який розподілено по європейській частині Росії. Фактично, ресурс їхньої ППО або знищено, або знаходиться в Україні. Їхній військово-промисловий комплекс не може у великій кількості виробляти саме комплекси малого, середнього та великого радіусу дії, щоб повністю задовольнити ешелон протиповітряної оборони. Тому вони будуть концентруватись безпосередньо в, скажімо так, «центрі прийняття рішень», тобто – в Москві. Решта Росії, її європейська частина, вона буде мати менше прикриття протиповітряною обороною. Все буде сконцентровано на Москві та Московській області», – каже Коваленко.

22 березня на розширеній колегії Міністерства оборони Росії міністр Сергій Шойгу заявив про намір створити більшу кількість військових підрозділів, котрі оснащені системами сучасної ППО. За словами Шойгу, у 2023 році сформується нова зенітна ракетна бригада спеціального призначення, зенітний ракетний полк із системами С-350 та полк військово-транспортної авіації. Також планують посилити протиповітряну оборону Москви.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що заява Шойгу, найімовірніше, спрямована на переконання самих росіян у розвитку армії Росії та нівелювання невдач в Україні.

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У січні стало відомо, що російська влада встановила комплекси «Панцир-С1» біля Міноборони РФ, аеродрому Остафьєво, резиденції президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї, а також на офісній будівлі в одному з районів Москви. 22 лютого «Панцир-С1» помітили на Воробйових горах навпроти стадіону «Лужники», де мав виступити Путін. А у березні – біля станції метро «Саларьєво» у Москві.