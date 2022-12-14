Норвегія передасть Україні 10 мостів для постраждалих від бойових дій областей – «Укравтодор»

Управління державних доріг Норвегії передасть «Укравтодору» гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів, повідомило Держагентство автодоріг України.

Як повідомили в «Укравтодорі», ці мости будуть встановлені замість зруйнованих під час російського повномасштабного вторгнення.

«Йдеться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення. Мости, загальна вартість яких становить 30 мільйонів норвезьких крон, фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ. В Україні їхнє прибуття очікується у січні», – йдеться в повідомленні.

Усього Норвегія надішле 32 вантажівки гуманітарної допомоги, повідомили в «Укравтодорі».

Від початку повномасштабного вторгнення РФ «Укравтодор» отримав тимчасові мости від Чехії та Франції – 9 металевих конструкцій. Частина з цих мостів встановлена у деокупованих регіонах, зокрема на Київщині та Харківщині.