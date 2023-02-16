Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції

У рамках гуманітарної допомоги Швеція надіслала Україні шість катерів, які можна використати як понтонні переправи, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери. У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів і можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях. Зокрема, завдяки ним вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах», – йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.

За даними уряду, загалом з 24 лютого облаштовано 80 тимчасових переправ, ще 3 переправи – на етапі облаштування.