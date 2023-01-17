До України прибула остання партія подарованих Норвегією мостів – «Укравтодор»

В агенстві автомобільних доріг «Укравтодор» повідомили про прибуття вантажівки з мостовими конструкціями від Норвезького управління державних доріг. Це остання партія подарованих Норвегією мостів.

«Караван з гуманітарною допомогою у вигляді10 переправ вирушив у грудні 2022 року. Перша партія, нагадаємо, прибула 11 січня. Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення. Вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон», – розповіли у відомстві.

За даними «Укравтодору», для встановлення мостів українські дорожники пройдуть тренінг у Польщі. «Норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчать інженерів складати їх швидко та ефективно», кажуть в «Укравтодорі».

Норвегія стала третьою країною, яка від початку російського вторгнення передала в Україну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше дев’ять тимчасових мостів подарували Чехія та Франція. Частина цих мостів вже змонтована на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині.