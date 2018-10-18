Обвинувачена в екстремізмі росіянка Марія Мотузна виїхала з Росії

Обвинувачена в екстремізмі й образі почуттів вірян через записи на сторінці в соціальний мережі «Вконтакті» Марія Мотузна виїхала в Україну. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Водночас вона зазначила, що не проситиме політичного притулку в Україні.

На початку травня правоохоронці провели обшук у будинку активістки штабу російського опозиціонера Олексія Навального із Барнаула (Сибір) Марії Мотузної. Після вилучення комп’ютера та телефона дівчину відвезли до поліцейського відділку. Там їй показали скриншоти зображень, які вона розміщувала у своєму акаунті. Вони стали основою висунутих проти Мотузної звинувачень в екстримізмі та образі почуттів вірян.

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9 жовтня суд повернув справу до прокуратури. Це зробили в результаті запиту з боку захисту. Вона заявила, що «не був доведений умисел підсудної і не досліджувався ефект, який справили на аудиторію її дії».