Іспанія: футбольний тренер Моурінью визнав провину в справі про податкове шахрайство

Португальський футбольний тренер Жозе Моурінью визнав провину в справі про податкове шахрайство у період 2011-2012 років під час своєї роботи іспанському «Реал Мадриді». Його звинувачували в ухиленні від сплати податків на суму більше ніж три мільйони євро.

Суд у Мадриді засудив Моурінью до одного року тюрми й стягнув з нього близько двох мільйонів євро штрафу. Згідно з іспанським законодавством тренер залишиться на волі, оскільки він був засуджений вперше й термін вироку не перевищує двох років. Натомість він має протягом 24 місяців сплачувати щоденний штраф у розмірі 250 євро. Загальна сума стягнень за цей період складе 182,5 тисяч євро.

Останнім місцем роботи Моурінью став англійський «Манчестер Юнайтед». До цього він працював у лондонському «Челсі» (2004-2007 та 2013-2015), італійському «Інтері» (2008-2010) та іспанському «Реал Мадриді» (2010-2013).