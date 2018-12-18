Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо йде з клубу

Головний тренер англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» залишає клуб. Про це повідомляє офіційний сайт «червоних дияволів».

Клуб подякував португальцю за його роботу.

До кінця сезону «Манчестер Юнайтед» тренуватиме тимчасовий наставник, ім’я якого не називається. Тим часом клуб шукатиме нового тренера.

Моуріньо очолив клуб у 2016 році, підписавши контракт на три роки. Наступного року він виграв з «манкуніанцями» Лігу Європи.

«Манчестер Юнайтед» зараз займає шосте місце у Англійській Прем’єр-лізі, а також продовжує боротьбу за Кубок Англії та в Лізі Чемпіонів.