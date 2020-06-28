Активісти влаштували в Києві акцію «Руки геть від закону про мову!»

Активісти громадянської спільноти «Мова об’єднує» влаштували в Києві акцію на захист української мови.

У День Конституції України вони вивісили 25-метровий банер «Руки геть від закону про мову!» на містку над алеєю Героїв Небесної сотні.

«День Конституції обрали не випадково, адже саме в Основному законі чітко зазначено, що державною мовою України є українська мова і будь-які спроби послабити її становище є спробою ревізії Конституції України», – заявляє спільнота.

За словами активістів, останніми тижнями наступ на мову посилився, і «влада не тільки дедалі частіше говорить про необхідність змін у законі про мову, а й перейшла від слів до дій».

«Так, у доопрацьованому законопроєкті «Про медіа» від «слуг» (мається на увазі нині владна партія «Слуга народу»; йдеться про законопроєкт № 2393 – ред.) заплановано низку послаблень у законі про мову. Крім того, цей законопроєкт фактично знищує чинний Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. На розгляді у Верховній Раді також перебуває законопроєкт № 2362 скандального депутата-«слуги» Максима Бужанського щодо замороження переходу російськомовних 5–11-х класів на українську мову навчання і дозвіл викладати предмети в україномовних школах іншими мовами. Також активістів обурює, що влада вже півроку гальмує початок роботи уповноваженого з захисту державної мови і секретаріату уповноваженого, які за законом про мову мали б уже працювати», – заявляють активісти.

Не менше їх обурюють призначення виконувачем обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета, якого вони називають «прибічником» колишнього президента Віктора Януковича і якого, за їхніми словами, пов’язують із плагіатом і нецільовим використанням коштів. Як мовиться в заяві, «МОН є головним міністерством у впровадженні закону про мову, і в разі призначенні «Табачника-2» (за президентства Януковича міністром освіти був Дмитро Табачник, який обіймав проросійські позиції – ред.) закон саботуватимуть, переконані активісти».

У владній нині партії «Слуга народу» не визнають, що мають на меті зменшити роль української мови в Україні.