Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 червня 2020, Київ 22:11
Новини | Політика

Активісти влаштували в Києві акцію «Руки геть від закону про мову!»

Банер «Руки геть від закону про мову!» на мосту над Алеєю Героїв Небесної сотні, вивішений активістами спільноти «Мова об’єднує» під час акції «Руки геть від закону про мову!». Київ, 28 червня 2020 року

Активісти громадянської спільноти «Мова об’єднує» влаштували в Києві акцію на захист української мови.

У День Конституції України вони вивісили 25-метровий банер «Руки геть від закону про мову!» на містку над алеєю Героїв Небесної сотні.

«День Конституції обрали не випадково, адже саме в Основному законі чітко зазначено, що державною мовою України є українська мова і будь-які спроби послабити її становище є спробою ревізії Конституції України», – заявляє спільнота.

За словами активістів, останніми тижнями наступ на мову посилився, і «влада не тільки дедалі частіше говорить про необхідність змін у законі про мову, а й перейшла від слів до дій».

«Так, у доопрацьованому законопроєкті «Про медіа» від «слуг» (мається на увазі нині владна партія «Слуга народу»; йдеться про законопроєкт № 2393 – ред.) заплановано низку послаблень у законі про мову. Крім того, цей законопроєкт фактично знищує чинний Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. На розгляді у Верховній Раді також перебуває законопроєкт № 2362 скандального депутата-«слуги» Максима Бужанського щодо замороження переходу російськомовних 5–11-х класів на українську мову навчання і дозвіл викладати предмети в україномовних школах іншими мовами. Також активістів обурює, що влада вже півроку гальмує початок роботи уповноваженого з захисту державної мови і секретаріату уповноваженого, які за законом про мову мали б уже працювати», – заявляють активісти.

Банер «Руки геть від закону про мову!» на мосту над Алеєю Героїв Небесної сотні, вивішений активістами спільноти «Мова об’єднує» під час акції «Руки геть від закону про мову!». Київ, 28 червня 2020 року
Банер «Руки геть від закону про мову!» на мосту над Алеєю Героїв Небесної сотні, вивішений активістами спільноти «Мова об’єднує» під час акції «Руки геть від закону про мову!». Київ, 28 червня 2020 року

Не менше їх обурюють призначення виконувачем обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета, якого вони називають «прибічником» колишнього президента Віктора Януковича і якого, за їхніми словами, пов’язують із плагіатом і нецільовим використанням коштів. Як мовиться в заяві, «МОН є головним міністерством у впровадженні закону про мову, і в разі призначенні «Табачника-2» (за президентства Януковича міністром освіти був Дмитро Табачник, який обіймав проросійські позиції – ред.) закон саботуватимуть, переконані активісти».

У владній нині партії «Слуга народу» не визнають, що мають на меті зменшити роль української мови в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG