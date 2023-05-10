МОЗ пропонує акциз на солодкі газовані напої – прагне скоротити число хворих на діабет

Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити акциз на солодкі газовані напої. За повідомленням МОЗ, у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти на цю тему.

Один із них запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 гривні) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі — 0,19 євро).

Другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.

«Постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру», – вказують у міністерстві.

За даними медиків, неінфекційні захворювання залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям, хоча «більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя».

Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. У Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

За оцінками ВООЗ, зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж 20%.