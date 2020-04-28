У МОЗ нагадали, що потепління не зменшує ризик захворіти на COVID-19

Інформація, що при температурі вище 25 градусів Цельсію зменшується ризик захворіти на COVID-19, не відповідає дійсності. Про це заявили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

«Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода», – мовиться у повідомленні.

У ЦГЗ наголосили, що в країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання.

За даними МОЗ, станом на ранок 28 квітня в України зафіксовано 9410 випадків захворювання на COVID-19, з них 239 – летальних випадків (132 чоловіки та 107 жінок). Водночас 992 пацієнти одужали.