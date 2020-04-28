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28 квітня 2020, Київ 21:18
Новини | Коронавірус

У МОЗ нагадали, що потепління не зменшує ризик захворіти на COVID-19

Станом на ранок 28 квітня в України зафіксовано 9410 випадків захворювання на COVID-19

Інформація, що при температурі вище 25 градусів Цельсію зменшується ризик захворіти на COVID-19, не відповідає дійсності. Про це заявили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

«Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода», – мовиться у повідомленні.

У ЦГЗ наголосили, що в країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання.

Коротко про нове довкола COVID-19 – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 – відео

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За даними МОЗ, станом на ранок 28 квітня в України зафіксовано 9410 випадків захворювання на COVID-19, з них 239 – летальних випадків (132 чоловіки та 107 жінок). Водночас 992 пацієнти одужали.

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