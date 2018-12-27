Уряд затвердив порядок надання згоди на донорство – МОЗ

Вже наступного року кожен повнолітній українець зможе письмово затвердити своє бажання чи небажання стати донором або призначити уповноважену особу, яка зможе ухвалити це рішення за нього після його смерті, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, Кабінет міністрів України на засіданні 27 грудня затвердив порядок надання згоди на донорство, а також передбачив механізм проведення трансплантацій до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації й Уповноваженого органу з питань трансплантації.

Порядок затверджує письмові форми для волевиявлення громадян щодо можливого донорства, які будуть вноситися до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Зокрема це:

письмова згода на донорство після смерті;

письмова незгода на донорство після смерті;

заява про відкликання попередньої згоди чи незгоди на посмертне донорство;

заява про призначення уповноваженого представника, який буде ухвалювати рішення про донорство у разі смерті людини (має бути засвідчена підписом уповноваженого представника);

заява про відкликання уповноваженого представника;

заява про незгоду бути уповноваженим представником;

заява про згоду на прижиттєве донорство;

заява про відкликання згоди на прижиттєве донорство.

Кількість заяв, які може подати фізична особа, є необмеженою. Крім того, після подання нової форми заяви, дія попередньої автоматично анулюється, а отже, рішення, бути чи не бути донором, людина може змінювати протягом усього життя, кажуть у МОЗ.

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За даними МОЗ, щороку українські лікарі виконують близько 200 операцій з трансплантації. Для того, щоб цей показник суттєво збільшився і більше українців могли отримувати вчасну спеціалізовану допомогу, необхідно, щоб запрацювала уся система, що передбачена новим законом про трансплантацію, ухвалений парламентом у травні, кажуть у міністерстві.

З 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалюватиме консиліум лікарів медзакладу, де пацієнта внесено до списку очікування. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надаватиме лікуючому лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.