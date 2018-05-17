Парламент дозволив трансплантацію органів лише за згодою донора

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я і трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині». Рішення на засіданні 17 травня підтримали 255 народних депутатів України.

Документ передбачає, що трансплантація органів можлива за умови, що донор надав на неї письмовий дозвіл. Крім того, закон передбачає, що кожна повнолітня дієздатна особа має право відкликати свою письмову згоду або незгоду на посмертне донорство. Інформація, яка буде конфіденційною, вноситься до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Відповідно до документа, в разі, якщо померла людина не висловила за життя своєї згоди чи незгоди на посмертне донорство, то згоди на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації питають у другого з подружжя або в одного з близьких родичів цієї особи.

«Враховуючи сучасний стан науки і розвиток медицини, а також збільшення кількості випадків, в яких лікування пацієнта передбачає трансплантацію органів або інших анатомічних матеріалів людини від померлих донорів, в Україні виникла нагальна потреба вдосконалення сучасної нормативно-правової бази в частині регулювання питань трансплантації. Однією з основних причин гальмування розвитку в Україні даного напрямку медицини є відсутність необхідної кількості органів для трансплантації», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

За попередніми підрахунками, в Україні щорічно гине від 40 до 60 потенційних донорів на мільйон населення, що становить близько три тисячі донорів, які могли б врятувати життя 10 тисячам хворим, вказують актори документа.

У першому читанні Верховна Рада підтримала цей документ у квітні 2016 року.

Для того, щоб закон набув чинності, його має підписати президент.