В уряді повідомили про нову грантову угоду на 10 млн дол для відновлення медичної сфери

Міністерство охорони здоров’я залучило додаткову підтримку на суму 10 мільйонів доларів як безповоротний грант від західних донорів, повідомляє у середу пресслужба уряду.

«Угода укладається між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку», – зазначили в уряді.

«Кошти в рамках підписаної угоди будуть розподілені на критично важливі для системи охорони здоров’я напрями: розвиток фізичної та психологічної реабілітації, попит на яку в умовах війни постійно зростає, а також відновлення доступу до медичної допомоги на постраждалих від війни територіях», – прокоментував очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Повідомляється, що половину грантових коштів Україна спрямує на надання послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я, а ще 5 млн дол будуть використані на відновлення надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я, які постраждали від війни.

За даними МОЗ, російські збройні атаки зруйнували або пошкодили щонайменше 1500 медичних закладів в Україні. Понад 5 % від загальної кількості закладів не мають змоги працювати і надавати допомогу. Матеріальні втрати системи охорони здоров’я експерти оціюють у щонайменше 1,4 мільярда доларів.