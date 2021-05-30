В Україні виявили 1 703 нових випадки COVID-19 – МОЗ

Протягом доби 29 травня в Україні виявили 1 703 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 – такі офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, за минулу добу 1 330 хворих на COVID-19 госпіталізували, 5 733 – одужали, 84 – померли.

«За добу протестовано методом ПЛР – 15 199 осіб, методом ІФА – 3 289 осіб, експрес-тестами – 14 002 особи», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та Києві (96).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 201 472 людини, одужали – 2 036 148, померли – 50 472.