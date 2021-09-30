Коронавірус: понад 7 мільйонів українців на сьогодні отримали принаймні одну дозу вакцини

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 126 003 людини. Одну дозу отримали 73 816 людей, повністю імунізовані 52 187 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, протягом доби працювали 915 мобільних бригад, 3 029 пунктів щеплення та 348 центрів вакцинації по всій країні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них отримали одну дозу – 7 000 533 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 617 990 щеплень.