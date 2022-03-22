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Новини | Суспільство

У МОЗ просять пропускати на блокпостах автомобілі, які перевозять ліки

«Вчасна доставка медикаментів до лікарень і аптек може врятувати комусь життя», зауважує очільник МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України закликає пропускати на блокпостах транспортні засоби, які перевозять медикаменти.

«Найперше просимо наших захисників, які стежать за безпекою на блокпостах, та людей, які можуть стояти на таких постах у чергах, пропускати автомобілі, що перевозять лікарські засоби, медвироби тощо. Маємо розуміти, що вчасна доставка медикаментів до лікарень і аптек може врятувати комусь життя», – звернувся міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він запевнив, що МОЗ вживає всіх можливих заходів, щоб налагодити логістику та скоротити час доставки ліків.

На початку березня радник голови Офісу президента Олексій Арестович просив членів територіальної оборони, зокрема у західних областях, не блокувати дороги і не створювати затори на блокпостах. Він казав, що це необхідно, аби не ускладнити доставку гуманітарних вантажів та іншої допомоги в регіони, які цього потребують.

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