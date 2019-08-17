У МОЗ прокоментували обшуки в Національному інституті раку

Міністерство охорони здоров’я заявило про готовність до співпраці з правоохоронними органами у справі щодо Національного інституту раку. Таку позицію в міністерстві озвучили 17 серпня у зв’язку з обшуками, які пройшли в медичному закладі увечері напередодні.

«Позиція МОЗ України залишається незмінною: будь-які зловживання, шахрайства і спекуляції на здоров’ї і житті пацієнтів є неприпустимими. Міністерство готове до співпраці, аби винні понесли справедливе покарання і подібна практика не поширювалася в медичних закладах», – заявляють у МОЗ.

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Увечері 16 серпня Національна поліція повідомила про обшуки в приміщеннях Національного інституту раку. За даними поліцейських, медики установи отримали хабарі від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від підприємств – за перемогу в конкурсних торгах. Хабарі зокрема нібито вимагали за надання пацієнтам ліків, які мають видаватися безоплатно.

«Суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від трьох до 70 тисяч гривень. Суми «відкатів» за перемогу у тендері становили 15-20 % від загальної вартості укладених угод», – йдеться в повідомленні Нацполіції.