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16 Серпень 2019, Київ 16:52
Новини | Суспільство

НСЗУ повідомляє про збільшення переліку «Доступних ліків»

Нова редакція Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації містить 254 лікарських засобів, повідомляють у відомстві

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Перелік найменувань ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно за програмою «Доступні ліки», збільшився на 14 позицій, повідомляє 16 серпня Національна служба здоров’я.

«Нова редакція Реєстру (лікарських засобів, які підлягають реімбурсації – ред.) містить 254 лікарських засобів, що підлягають реімбурсації. З них за нозологіями: 195 – для лікування серцево-судинних захворювань, 45 – діабету 2 типу, 14 – бронхіальної астми», – йдеться в повідомленні.

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Розширення переліку ліків, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за частину ціни, передбачав наказ виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун від 15 серпня.

Програма «Доступні ліки» стартувала в Україні 1 квітня 2017 року.

Згідно з нею, пацієнти, хворі на цукровий діабет 2 типу, бронхіальну астму чи серцево-судинні захворювання, мають право безоплатно або з частковою оплатою отримати ліки з Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки». Для цього вони мають отримати рецепт в лікаря та звернутися до аптеки, яка бере участь у програмі.

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