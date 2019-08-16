НСЗУ повідомляє про збільшення переліку «Доступних ліків»

Перелік найменувань ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно за програмою «Доступні ліки», збільшився на 14 позицій, повідомляє 16 серпня Національна служба здоров’я.

«Нова редакція Реєстру (лікарських засобів, які підлягають реімбурсації – ред.) містить 254 лікарських засобів, що підлягають реімбурсації. З них за нозологіями: 195 – для лікування серцево-судинних захворювань, 45 – діабету 2 типу, 14 – бронхіальної астми», – йдеться в повідомленні.

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Розширення переліку ліків, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за частину ціни, передбачав наказ виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун від 15 серпня.

Програма «Доступні ліки» стартувала в Україні 1 квітня 2017 року.

Згідно з нею, пацієнти, хворі на цукровий діабет 2 типу, бронхіальну астму чи серцево-судинні захворювання, мають право безоплатно або з частковою оплатою отримати ліки з Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки». Для цього вони мають отримати рецепт в лікаря та звернутися до аптеки, яка бере участь у програмі.