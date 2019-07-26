80% курців світу живуть у країнах із низьким та середнім достатком – звіт ВООЗ

Близько 80% людей, які курять, живуть у бідних країнах та країнах із середнім достатком, а всього курців у світі – 1,1 мільярда. Такі дані містить звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я, презентований 26 липня.

За висновками звіту, країни по всьому світу докладають значних зусиль, аби ускладнити куріння і зробити його дорожчим. Однак, вважають автори, уряди повинні робити більше, щоб допомогти курцям, які хочуть кинути палити.

«Кинути палити – одна з найкращих речей, які людина може зробити для власного здоров’я», – заявляє генеральний директор ВООЗ Тедрос Абханом Гебрейесус.

За даними організації, вживання тютюну в більшості країн знизилося, однак зростання населення світу означає, що й кількість курців лишається великою.

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Згідно з останніми даними ВООЗ, куріння та інші види вживання тютюну щорічно вбивають понад сім мільярдів людей по всьому світу. В багатьох випадках смерть настає внаслідок серцевих нападів, інсультів, раку легень або інших захворювань, в тому числі онкологічних.

Наразі близько п’яти мільярдів людей живуть у країнах, де запроваджені обмеження щодо куріння, графічні зображення наслідків куріння на упаковках цигарок та інші види протидії тютюнопалінню. Однак чимало країн досі не запровадили адекватну політику в цій сфері, стверджують автори звіту.

ВООЗ закликає уряди докладати більше зусиль для впровадження антитютюнових заходів, в тому числі – безкоштовну допомогу для людей, які хочуть кинути палити. Йдеться про втілення так званих заходів MPOWER – державних політик, розроблених Групою дослідження людей, організацій, робочих процесів та працевлаштування Університету Мессі (Нова Зеландія) для зниження попиту на тютюн.

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«Хоча запровадження комплексної політики з контролю над вживанням тютюну стабільно поширюється з 2007 року, все ще треба чимало зробити. 59 країн досі не запровадили жодного MPOWER-заходу на вищому рівні – і 49 з них мають низький або середній дохід», – йдеться в дослідженні.

Згідно зі звітом, в Україні в 2017 році 23% дорослого населення курили тютюн, при цьому цигарки подорожчали за період з 2008 року. Як зазначають автори звіту, Україна належить до тих країн, які не мають національної стратегії з протидії вживанню тютюну, але натомість мають клінічні протоколи з припинення вживання тютюнових виробів.