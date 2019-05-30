90% випадків раку легенів можна уникнути, якщо відмовитися від куріння – ВООЗ

Майже 9 із 10 смертей від раку трахеї, бронхів і легенів у Європейському регіоні пов’язані зі вживанням тютюну, йдеться в новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У ВООЗ наголошують, що таким чином 90% випадків раку легенів можна було б уникнути в разі відмови від куріння.

За даними організації, рівень вживання тютюну в Європейському регіоні найвищий у світі: курять близько 209 мільйонів людей (або 29%).

У звіті йдеться про низку тенденцій, які підкреслюють необхідність рішучих дій щодо контролю над тютюнопалінням.

Зокрема, за даними ВООЗ, 18% смертей від неінфекційних захворювань у 2018 році в Європі були пов’язані з курінням, тобто майже 1 з 5 таких смертей можна було уникнути, відмовившись від вживання тютюну.

Згідно з доповіддю, 27% смертей від раку в 2018 році пов’язані з курінням.

В Європейському регіоні нині курять 21% жінок (74 мільйони), це найвищий відсоток у світі, і зміна цієї тенденції вимагає відповідних стратегій, наголошують в організації.

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«Існує величезний потенціал для поліпшення здоров’я шляхом впровадження заходів, які, як ми знаємо, є ефективними, зокрема, підвищення податків, використання простої упаковки, заборона реклами й усунення впливу пасивного куріння. Якщо країни не вживатимуть заходів, ми втратимо можливість використовувати контроль над тютюном як основний важіль для поліпшення здоров’я населення. Звіт про тенденції показує деякі ключові можливості для дій, наприклад, боротьба з курінням у країнах, де жінки ще не почали палити», – сказала Крістіна Мауер-Стендер, керівник програми ВООЗ з контролю за тютюном.

31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну.