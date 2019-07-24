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25 Липень 2019, Київ 00:59
Новини | Суспільство

МОЗ: на медзаклади первинної допомоги направили додатковий мільярд гривень

За даними МОЗ, вже понад 28 мільйонів українців обрали своїх сімейного лікаря, терапевта або педіатра для своїх дітей

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Кабінет міністрів України перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг у медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 24 липня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, вже понад 28 мільйонів українців обрали своїх сімейного лікаря, терапевта або педіатра для своїх дітей.

«Через дуже високу динаміку укладання декларацій, виникла потреба у додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров’я. Зазначимо, що кожен українець вперше отримав можливість вільно обирати сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів – 70% задоволені спеціалістом, якого обрали, згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що всі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» – вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Дохід залежить від обсягу роботи.

«В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази. Для багатьох лікарів, медсестер і медбратів первинки це відображається в зарплаті у понад 10, 15 і 20 тисяч гривень», – заявляють у МОЗ.

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Національна служба здоров’я України, за даними МОЗ, від початку року виплатила закладам первинної допомоги більше ніж 9,6 мільярда гривень за договором.

У 2020 році має запрацювати програма медичних гарантій, до якої увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна і реабілітаційна допомога, а медичні заклади усіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров’я згідно з законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

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