МОЗ повідомило про медзаклади, пошкоджені військами РФ: 193 «зруйновані вщент»

За понад півтора року повномасштабної війни Росія пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів України, ще 193 – були зруйновані вщент, повідомило українське Міністерство охорони здоров’я.

«Російські загарбники продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури, в тому числі й медичної: лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові й інші медзаклади, перешкоджаючи медикам працювати і створюючи додаткове навантаження на медичну систему», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 7 листопада.

Зокрема, за повідомленням, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини і Херсонщини.

Крім того, як повідомили у МОЗ, від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищили 253 автомобілі і захопили 125 автівок «екстренки».

«Однак, попри всі атаки на медичні заклади і постійні бомбардування ворога, в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Першочергово йдеться про об’єкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень», – зауважили у відомстві.

За даними МОЗ, станом на початок листопада вже вдалося повністю відновити 421 об’єкт медзакладів, ще 413 об’єктів відновили частково.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі й цивільні обʼєкти. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.