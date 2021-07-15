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МОЗ визнало, що частину партії вакцини Pfizer везли на Харківщину з порушеннями, триває перевірка

Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech має певні вимоги до збереження і транспортування, дуже важливим є дотримуватися визначеного виробником температурного режиму

Частину партії вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, яку доставили до Харківської області з відхиленням від рекомендованого виробником температурного режиму, повернули на склад держпідприємства «Укрмедпостач», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, ДП провело внутрішнє службове розслідування та направило на перевірку до акредитованого центру стандартизації, метрології та сертифікації логгер (електронний пристрій, що фіксує температуру) з цієї партії.

Крім того, МОЗ на сьогодні проводить власну комісійну перевірку дотримання умов «холодового ланцюга» під час транспортування вакцини.

«За попередніми результатами протоколу випробувань логерів виявлено відхилення їхніх показників від встановленого значення температури. Причини таких відхилень має встановити комісія. Про остаточні результати перевірки буде повідомлено додатково», – вказали в МОЗ.

30 червня року ДП «Укрмедпостач» відправили до КП ХОР «Обласний аптечний склад» 21 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА повідомив, що при отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення «холодового ланцюга» транспортування вакцини у двох контейнерах, а це загалом 9 360 доз. Повідомлялося, що вакцини з виявленими порушеннями перемістили до зони карантину та згодом повернули підприємству «Укрмедпостач».

Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech має певні вимоги до збереження і транспортування. Так, зокрема, протягом усього «маршруту вакцини» після її розмороження повинна бути збережена температура від +2°C до +8°C, зокрема і в кузові автомобіля.

За даними МОЗ, усього в Україні від початку вакцинальної кампанії використано 1 222 565 доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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