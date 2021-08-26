У Львові встановили скульптуру сина Моцарта

У центрі Львова 26 серпня відкрили скульптуру Франца Ксавера Моцарта, молодшого сина відомого композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта. Це подарунок Львову від Міжнародної фундації «Моцартеум» у Зальцбурзі (Австрія).

Захід відбувся у рамках Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, який уп’яте розпочався у Львові.

Скульптуру Францу Ксаверу Моцарту за погодженням виконкому Львівської міськради виготовив у передмісті Зальцбурґа австрійський митець Себастьян Швайкерт.

«Франц Ксавер Моцарт – син великого Моцарта з Відня. Ксавер Моцарт з великою перукою свого батька, яка завжди була на нього завелика. Він 30 років прожив у Галичині, був громадянином цього міста і тому він без постаменту, на рівні громадян. Сподіваюся, він вибачить мені, що я зобразив його в такому вигляді», – говорить скульптор Себастьян Швайкерт.

Ініціаторкою встановлення скульптури Моцарта є диригентка, засновниця і арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксана Линів.

«5 років тому ми започаткували фестиваль, восени вийде фундаментальна праця, книга, до якої увійшли понад 100 листів Франца Ксавера Моцарта, його оригінального щоденника», – каже Оксана Линів.

Рішення щодо встановлення скульптури Моцарта на площі Євгена Маланюка спричинило у Львові дискусії і навіть початок збирання підписів під петицією, щоб міська рада скасувала рішення виконавчого комітету «Про встановлення алегоричної скульптурної композиції (пам’ятного знака) для відзначення 230 – річчя від дня народження Франца Ксавера Моцарта на площі Євгена Маланюка». Але ця петиція не набрала необхідних 500 голосів.

Площа, на якій установили алегоричну скульптуру Моцарту, має стати мистецьким простором, повідомили у міській раді.

26 липня минуло 230 років від дня народження Франца Ксавера Моцарта. Ювілейний Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt триватиме до 29 серпня. Львівський фестиваль популяризує творчість «львівського Моцарта», привертає увагу до української музичної культури.

Франц Ксавер Моцарт – австрійський піаніст, диригент, педагог і композитор. Він народився 26 липня 1791 року у Відні. У 1808 році син видатного композитора приїхав у Галичину, у село Підкамінь, що неподалік Рогатина. Він викладав музику дітям графа Віктора Баворського, потім у Львові давав приватні уроки музики дітям у заможних родинах Потоцьких, Чарторийських, Сапєг. Ксавер Моцарт швидко долучився до музичного життя Львова і заснував хорове товариство святої Цецилії, сприяв розвитку музичної культури Галичини. Прожив тут із 1808 до 1819 років і з 1822 до 1838 років.

Популярною була кантата Франца Ксавера Моцарта «Перший весняний день», присвячена доньці австрійського імператора Кароліні Августі. З 1841 року музикант був почесним капельмейстером і першим директором нині зальцбурзького «Моцартеуму». Помер Ксавер Моцарт 29 липня 1844 року.