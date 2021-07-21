Увічнення пам’яті «Львівського Моцарта» спричинило суперечки у Львові

ЛЬВІВ – Під час Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, який триватиме з 26 до 31 липня, у Львові планують встановити скульптуру Франца Ксавера Моцарта – молодшого сина відомого композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта. Це подарунок Львову, з яким пов’язаний Ксавер Моцарт.

Однак довкола скульптури виникли дискусії і навіть розпочали збір підписів під петицією, щоб міська рада скасувала рішення виконавчого комітету «Про встановлення алегоричної скульптурної композиції (пам’ятного знака) для відзначення 230 – річчя від дня народження Франца Ксавера Моцарта на площі Євгена Маланюка».

Тільки-но з’явились фотографії ще незавершеної моделі скульптури Франца Ксавера Моцарта, одразу ж це спричинило емоції: від шокуючо негативних і до захоплюючих. Творить скульптуру австрійський митець Себастьян Швайкерт у передмісті Зальцбурга. Себастьян Швайкерт, який має власне ательє скульптури, неодноразово побував у Львові, де знайомився з простором, де має бути встановлена його робота. А це у центрі на площі Євгена Маланюка, на якій до 2016 року стояв радянський пам’ятник українському письменнику Степанові Тудору, який знесли. Цей простір міська рада змінила, встановивши скульптуру з граніту – фонтан, лавки. А виконком у квітні цього року ухвалив рішення ще доповнити цей сквер скульптурою Моцарта-молодшого.

Одним із ініціаторів увіковічнити Франца Ксавера Моцарта у Львові є відома диригентка, засновниця і арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксана Линів. Відп очатку вона пояснювала, що виникла ідея сучасної інтерпретації образу класичного композитора, що скульптор символічно відтворив перуку, а це елемент, що і заважає, і символізує конфліктність. З одного боку, образ епатажний, а, з іншого, у цій роботі показано непросту долю Моцарта-молодшого, який перебував у славі свого батька, жив у час романтизму, коли відбувалась зміна мистецьких епох.

Скульптура зачіпає

«Така скульптура – це позитивне явище у Львові. У радянський час спадщина Ксавера Моцарта блокувалася всіма шляхами і львів’яни не знали, що тут жив син Моцарта і був композитором. Щодо площі, де встановлять скульптуру, це ідеальне місце: поруч філармонія, вулиця Ліста. У Львові немає такого музичного культурного простору. Коли буде ця скульптура, тут можна проводити камерні концерти. Скульптор, який творить її, визнаний у Європі. А те, що у Львові виникла хвиля дискусій щодо роботи, то це добре, що мистецтво викликає емоції. Це свідчить, що скульптура зачіпає. В європейських містах є подібні скульптури і мають гідне місце. Сама скульптура відображає те, що зараз відбувається, алегорія залишилась», – говорить співзасновник фестивалю LvivMozArt Олег Мацех.

Скульптуру Моцарта для Львова подарувала Міжнародна фундація Моцартеум у Зальцбурзі (Австрія), а також фінансує неприбуткова громадська організація «Львів.Моц.Арт.3».

Площа, на якій вирішили встановити алегоричну скульптуру Моцарту має стати мистецьким простором. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, роботу австрійського скульптора не встановлятимуть по центру сквера.

Ця скульптура доповнить простір

«Скульптор ще працює у майстерні. Також розробляють різні версії, як правильно ознакувати цю роботу, де встановити напис. Це не пам’ятник, а скульптура у трішки більший людський зріст. Ця скульптура доповнить простір площі. Скульптор приїжджав кілька разів у Львів, щоб побачити і зрозуміти, як його робота виглядатиме у просторі», – каже Радіо Свобода Антон Коломєйцев.

Збирають підписи під петицією

Однак є львів'яни, які вважають недопустимим увіковічнення пам’яті Ксавера Моцарта на фоні забуття українського поета Євгена Маланюка, чиїм іменем названа площа. Є такі, хто не сприймає сучасного мистецтва австрійського митця.

Нещодавно поширили електронну петицію до Львівської міськради щодо скасування рішення виконкому від 29. 04. 2021 року «Про встановлення алегоричної скульптурної композиції (пам’ятного знака) для відзначення 230 – річчя від дня народження Франца Ксавера Моцарта на площі Євгена Маланюка». У ній мовиться, що «скульптурна композиція Франца Ксавера Моцарта може бути встановлена у Львові, якщо це підтримає громадськість, у відповідному місці, але не саме на тій площі, яка носить ім’я українського Генія». Також у петиції сказано, що виконком уникнув оголошення конкурсу на кращу проєктну пропозицію щодо пам’ятника. Тому підписанти просять депутатів Львівської міської ради скасувати рішення виконкому, провести відкритий конкурс на кращий проєкт пам’ятника Моцарту і не пропонувати площу Маланюка під його встановлення.

Мова не про Моцарта

«Тут мова не про Моцарта, а про те, що не можна встановлювати пам’ятник у таких місцях, де увага і шана Євгена Маланюка реалізована неповністю. Правильно було б оголосити конкурс на пам’ятник Євгенові Маланюку. Міськвиконком, насправді, порушив процедуру щодо механізму встановлення подібних речей. Проєкт мав би бути проговорений на містобудівній раді, спілкою архітекторів, щоб врахувати думку людей, які формують образ міста, але цього не було. Ухвалено одноосібне рішення виконкому, яким делеговано право виготовити і встановити пам’ятник громадській організації. Якщо петиція набере 500 підписів, то депутати міськради зобов’язані це питання розглянути на сесії», – зауважив автор петиції, депутат обласної ради від «Європейської солідарності» Володимир Квурт.

За два тижні, відколи петиція оприлюднена, з 500 потрібних підписів, зібрано 54.

26 липня минає 230 років від дня народження Франца Ксавера Моцарта. У цей день розпочнеться 5 ювілейний Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, який триватиме до 31 липня. Львівський фестиваль популяризує творчість «Львівського Моцарта», привертає увагу до української музичної культури.

Однак, коли саме планують встановити скульптуру Моцарта, наразі невідомо.

На площі Маланюка проводяться ремонтні роботи. Як пояснив робітник Радіо Свобода, кладуть плитку на місці, де зрізане дерево, а про скульптуру він нічого не знав.

Франц Ксавер Моцарт і Галичина

Франц Ксавер Моцарт – австрійський піаніст, диригент, педагог і композитор. Він народився 26 липня у 1791 році у Відні. Мав кращих вчителів музики і вже в 11 років написав свій перший твір – фортепіанний квартет. У 1808 році син видатного композитора приїхав у Галичину, у село Підкамінь, що неподалік Рогатина. Він викладав музику дітям графа Віктора Баворського, потім у Львові давав приватні уроки музики дітям у заможних родинах Потоцьких, Чарторийських, Сапєг. Ксавер Моцарт швидко долучився до музичного життя Львова і заснував хорове товариство святої Цецилії, сприяв розвитку музичної культури Галичини. Прожив тут із 1808 до 1819 років і з 1822 до 1838 років. Ксавер Моцарт, як піаніст, виконував твори свого батька, концертував. Популярною була його кантата «Перший весняний день», присвячена доньці австрійського імператора Кароліні Августі.

Франц Ксавер Моцарт залишив небагато творів, писав більше камерну музику. З 1841 року він був почесним капельмейстером і першим директором нині зальцбурзького Моцартеуму. Помер Ксавер Моцарт 29 липня 1844 року.