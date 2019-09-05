МЗС обіцяє «вжити заходів» для припинення роботи німецької компанії в Керчі

Міністерство закордонних справ України звернулося до посольства України в Німеччині і консульства в Мюнхені з проханням вжити заходів «для припинення діяльності німецької компанії» в анексованому Росією Криму. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Міністерством доручено посольству України в ФРН і Генеральному консульству України в Мюнхені вжити політико-дипломатичних заходів із метою припинення незаконної діяльності німецької компанії на території тимчасово окупованого півострова», – йдеться у відповіді на звернення за підписом директора Першого європейського департаменту МЗС України Василя Химинця.

Йдеться про компанію «Баварський дім», яка займатиметься реконструкцією Мітридатських сходів у Керчі. За інформацією з відкритих джерел, співзасновником підприємства виступає резидент Німеччини.

Як повідомили в підконтрольному Росії Мінкульті Криму, компанія почне реконструкцію сходів «найближчим часом». Об'єкт повинен бути зданий на 1 вересня 2020 року.

Попередня спроба відреставрувати сходи, за словами призначеного Кремлем глави Криму Сергія Аксенова, закінчилася кримінальною справою, оскільки роботи проводилися з порушеннями.

Після того, як виявили порушення в проведенні реставрації, які виконувала компанія-підрядник «Меандр», ухвалили рішення змінити підрядну організацію.