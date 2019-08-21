Російська влада доручила реставрацію Мітридатських сходів у Керчі московській компанії

Російська влада анексованого Криму визначила підрядника для реставрації Великих і Малих Мітридатських сходів у Керчі. Як повідомляє «Міністерство культури Криму», ним стало московське акціонерне товариство «Баварський дім».

«Між Дирекцією з централізованого обслуговування і розвитку закладів сфери культури та АТ «Баварський дім» укладено державний контракт на виконання виробничих робіт зі збереження об’єкту культурної спадщини «Сходи Великі і Малі» на суму 651,6 мільйонів рублів», – йдеться в повідомленні російської установи.

За інформацією відомства, роботи почнуться з кінця цього місяця, коли російський Державний комітет з охорони культурної спадщини надасть дозвіл на їх проведення. Об’єкт повинен бути зданий до 1 вересня 2020 року, додали в «Мінкульті Криму».

АТ «Баварський дім» – московська компанія, зареєстрована в 1993 році. За інформацією з відкритих джерел, 57% в уставному капіталі підприємства належать німецькій будівельній компанії Scheidl Inter-Haus GmbH.

У 2015 році Великі мітридатські сходи – один із головних символів Керчі, постраждали від часткового обвалення, арочний звід на одному з прольотів сходів тріснув по всій площі.

Перша спроба відреставрувати сходи за 167 мільйонів рублів була визнана не ефективною. Згодом за це відсторонили від посади заступника голови Держкомітету з охорони культурної спадщини Криму Олександра Діденко. В травні 2019 року влада Криму оголосила новий тендер на реставрацію Мітридатських сходів за 652 мільйони рублів.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодійшній президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».