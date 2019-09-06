Помер колишній президент Зімбабве Мугабе

Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у віці 95 років. Про це повідомив чинний президент країни Еммерсон Мнангагва.

«З великим сумом повідомляю про смерть засновника Зімбабве та колишнього президента Роберта Мугабе», – мовиться у повідомленні.

За даними агентства Reuters, Мугабе помер у Сінгапурі, де він останніми роками часто лікувався.

94-річний Мугабе, який прийшов до влади у Зімбабве після оголошення незалежності в 1980 році, в 2017 році після 37 років правління був усунутий власною партією.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.