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07 лютого 2020, Київ 22:05
Новини | Політика

У Мукачеві посилили заходи безпеки після стрілянини – МВС

До відпрацювання залучили оперативних співробітників і спецпідрозділи Національної поліції і Нацгвардії

У Мукачеві на Закарпатті за розпорядженням міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова посилили заходи безпеки, повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

До відпрацювання залучили оперативних співробітників і спецпідрозділи Національної поліції і Нацгвардії.

7 лютого в Мукачеві відбулася перестрілка, внаслідок якої з вогнепальними пораненнями до лікарняні шпиталізували двох осіб. За даними МВС, пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Міська влада Мукачева звернулася до президента Володимира Зеленського через «загострення криміногенної ситуації» в місті.

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