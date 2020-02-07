У Мукачеві посилили заходи безпеки після стрілянини – МВС

У Мукачеві на Закарпатті за розпорядженням міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова посилили заходи безпеки, повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.
До відпрацювання залучили оперативних співробітників і спецпідрозділи Національної поліції і Нацгвардії.
7 лютого в Мукачеві відбулася перестрілка, внаслідок якої з вогнепальними пораненнями до лікарняні шпиталізували двох осіб. За даними МВС, пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція.
Міська влада Мукачева звернулася до президента Володимира Зеленського через «загострення криміногенної ситуації» в місті.
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