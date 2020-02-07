У Мукачеві посилили заходи безпеки після стрілянини – МВС

У Мукачеві на Закарпатті за розпорядженням міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова посилили заходи безпеки, повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

До відпрацювання залучили оперативних співробітників і спецпідрозділи Національної поліції і Нацгвардії.

7 лютого в Мукачеві відбулася перестрілка, внаслідок якої з вогнепальними пораненнями до лікарняні шпиталізували двох осіб. За даними МВС, пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Міська влада Мукачева звернулася до президента Володимира Зеленського через «загострення криміногенної ситуації» в місті.