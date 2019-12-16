Слідчі дії у квартирі Антіна Мухарського не пов’язані з розслідуванням вбивства Павла Шеремета – поліція

Обшук 13 грудня у помешканні актора і шоумена Антіна Мухарського, яке він здавав в оренду, відбувся у рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу інтернет, повідомили у понеділок у Нацполіції.

«Слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Встановлено, що група осіб організувала інтернет-магазини в одному із популярних месенджерів, за допомогою яких здійснювала збут вказаних речовин шляхом «закладок». При цьому поліцейські з‘ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві. На підставі ухвали слідчого судді кропивницькі правоохоронці провели обшук квартири, що розташована на столичному Подолі, яку винаймали фігуранти вказаного провадження (всласником квартири є Антін Мухарський)», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, в результаті обшуку з помешкання вилучили комп’ютерну техніку, сім-картки, банківські картки та телефони.

13 грудня шоумен Антін Мухарський заявив, що у квартирі, яку він здає в оренду в Києві, правоохоронці влаштували обшук, який, за його словами, тривав близько 5 годин. Про це Мухарський повідомив наступного дня після того, як у столиці відбулися затримання підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.