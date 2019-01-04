У Запоріжжі облили фарбою мурал із портретом полковника армії УНР Болбочана

У Запоріжжі невідомі облили фарбою мурал на стіні обласного Театру ляльок, на якому зображено українських воїнів різних епох. За повідомленнями запорізьких активістів у соцмережах, інцидент стався 4 січня близько 16 години.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, невстановлені особи залили червоною фарбою зображенням полковника армії Української Народної Республіки Петра Болбочана і сучасного українського військового. Світлини з місця інциденту на своїй сторінці у Facebook також розмістив директор департаменту культури, туризму, національностей і релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко, чий підрозділ опікувався створенням муралу.

«В обличчя фарбою потрапили – очі під шоломом і в груди Болбочана. Як з пейнтбольного обладнання стріляли. Реакція доволі проста. Я зараз викликав наряд поліції, бо це псування майна формально, і ми будемо робити заяву, і зрозуміло на контролі це буде – будемо звертатися до поліції, щоб вони зробили все можливе, аби знайти людей, які це зробили, а ми відновимо цей мурал і зробимо десятки подібних по всій Запорізькій області, тому що якщо вони лютують, то ми все правильно робимо. Якщо вони так роблять, то ми їх вдарили в саме їх серце», – заявив Владислав Мороко, що зараз перебуває на місці інциденту.

Мурал на стіні обласного Театру ляльок, на якому зображено українських воїнів різних епох, створено у кінці грудня 2018 року. Центральну частину зображення займає портрет полковника армії УНР Петра Болбочана. По різні боки від нього розташовані зображення козака і сучасного українського військового.

Автор ескізу муралу – харківський художник родом із Запоріжжя Михайло Дьяченко. Роботи з розпису фінансував бюджет Запорізької області. Планується, що в місті упродовж п’яти років створять близько десяти муралів національно-патріотичного спрямування.

Петро Болбочан – видатний український воєначальник, який увійшов у історію як один з найкращих полководців УНР, був командиром республіканського полку. У 1918 році Болбочан сформував республіканський курінь.