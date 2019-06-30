На Дніпропетровщині з’явився мурал із зображенням британської королеви

На Дніпропетровщині, у селі Єлизаветівка Петриківського району, створили перший в Україні мурал із зображенням королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це Радіо Свобода повідомив сільський голова Максим Голосний.

За його словами, це також перший в Україні мурал, створений на фасаді будівлі органу місцевого самоврядування, – сільської ради.

«Ми з’ясовували: дозвіл із Букінгемського палацу варто отримувати, якщо йде мова про бюст чи барельєф. Мурал такого дозволу не потребує. До початку робіт ми поінформували Букінгемський палац і МЗС Великої Британії. З Букінгемського палацу ми отримали відповідь, де вони дякують за ініціативу, але просять, коли роботи будуть завершені, поінформувати їх, надіслати зображення і також поінформувати посла Великої Британії в Україні. Унікальність муралу в тому, що він виконаний без використання бюджетних коштів. Малював художник Тімо Левін. Заплатили з криптовалютних активів тергромади. За основу взяли фото королеви 20-річної давнини, це фото з мережі», – сказав Максим Голосний.

За його словами, мурал, а також найменування площі села іменем британської королеви зроблено «на знак вдячності та поваги щодо принципової позиції королеви і Великої Британії з невизнання анексії українських територій».

«Українці ніколи не дякували своїм зовнішньополітичним партнерам таким чином – ми спромоглися. Також ця ініціатива спрямована на розвиток туристичного потенціалу Дніпровського регіону. Тепер це єдине місце в Україні, де можна зробити селфі з королевою. Ми кажемо: ідеї змінюють простір», – додав Максим Голосний.

Згодом в селі планують також відкриття пам’ятного знаку, присвяченого королівській родині.

Раніше в селі Єлизаветівка з’явилася площа Єлизавети ІІ. Відповідне рішення ухвалили депутати місцевої ради.