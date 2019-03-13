На Дніпропетровщині з’явилася площа королеви Єлизавети ІІ

На Дніпропетровщині в селі Єлизаветівка з’явилася площа королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Відповідне рішення ухвалили депутати місцевої ради «на знак вдячності та поваги щодо принципової позиції королеви з невизнання анексії українських територій», повідомив Радіо Свобода в середу сільський голова Максим Голосний.

За його словами, рішення було ухвалене з ініціативи депутатів сільради. Згодом на площі планують відкриття пам’ятного знаку.

«Депутатська комісія запропонувала зробити такий жест, адже українці ніколи не дякували так міжнародним партнерам за підтримку. Така ось низова ініціатива. Я підтримав. Тепер питання стоїть про відкриття пам’ятного знаку з емблемою королівської родини. Це буде в першому півріччі. Оскільки зображення членів королівської родини можливе лише за їхньої згоди і ця процедура є нешвидкою. Зараз ми працюємо над концепцією», – зазначив Максим Голосний.

За його словами, проект – неполітичний. На відкриття меморіального знаку планують запросити представників Великої Британії.

«Фінансувати пам’ятний знак будемо не з бюджету, фінансувати його будуть підприємці, які є на території. Але одна умова – в них має бути кришталево чиста репутація», – додав Максим Голосний.

За його словами, площа Єлизавети ІІ в Єлизаветівці розташована перед сільрадою, вона невелика, включає парк і дитячий майданчик.