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18 Червень 2019, Київ 10:12
Новини | Міжнародні

У Каїрі поховали колишнього президента Єгипту Мохаммеда Мурсі

Мохаммед Мурсі за ґратами, 2016 рік

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Усунутий президент Єгипту Мохаммед Мурсі був похований у Каїрі 18 червня, на наступний день після того, як він упав у залі суду та невдовзі помер. Причиною смерті влада Єгипту називає серцевий напад.

Родина Мурсі відвідала похоронні обряди в мечеті в’язниці Тора в Каїрі. Експрезидент був похований на цвинтарі в західному районі Каїра. Син Мурсі Ахмед заявив у Facebook, що силовики не дозволили поховати батька на сімейному цвинтарі в його рідному місті в провінції Шаркія.

Правозахисна група Amnesty International закликала до «неупередженого, ретельного і прозорого» розслідування обставин смерті колишнього керівника Єгипту, умов його тримання та можливості доступу до медичної допомоги.

/**/ /**/ /**/ Мухаммад Мурсі у 2014 році
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Колишній президент Єгипту Мурсі помер після виступу в суді – ЗМІ

67-річний Мурсі, колишній керівник забороненого нині руху «Мусульманське братство», був першим демократично обраним президентом Єгипту. Від часу усунення військовими від влади в 2013 році експрезидент утримувався під вартою, а влада Єгипту силою розігнала протести його прихильників. «Мусульманське братство» звинувачує владу військових у тому, що рух назвав «навмисною повільною смертю» Мурсі. Перед смертю колишнього лідера країни звинуватили в суді у шпигунстві.

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