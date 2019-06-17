Колишній президент Єгипту Мурсі помер після виступу в суді – ЗМІ

Колишній президент Єгипту Мухаммад Мурсі у віці 67 років помер після виступу у суді. Про це повідомляють Aljazeera та ВВС з посиланням на державні ЗМІ країни.

Державне телебачення повідомило, що Мурсі після судового засідання втратив свідомість, його відвезли до лікарні, де він згодом помер.

«Він виступав перед суддею впродовж 20 хвилин, потім став дуже жвавий і втратив свідомість. Його швидко доправили до лікарні, де він пізніше помер», – цитує представника суду Aljazeera.

Мурсі був першим демократично обраним президентом Єгипту в 2012 році. У 2013 році він був усунений від влади військовими.

У 2015 році за звинуваченням у причетності до масової втечі з в'язниці у 2011-му Мурсі засудили до смертної кари – у 2016-му касаційний суд скасував це рішення.

Також у 2015 році суд засудив Мурсі до довічного ув'язнення за звинуваченням у державній зраді і шпигунстві на користь палестинського ісламістського руху «Хамас», ліванських бойовиків «Хезболли» та Ірану. У 2016-му касаційний суд скасував і це рішення.

У 2017 року суд в Єгипті засудив колишнього президента-ісламіста Мухаммада Мурсі до трьох років позбавлення волі за звинуваченнями в образі судової влади. Суд у Каїрі тоді постановив, що Мурсі зробив наклеп щодо судової влади в публічній промові, яку він зробив понад чотири роки тому «з метою розповсюдження ненависті».