Ілон Маск купує Twitter за 44 мільярди доларів

Мільярдер Ілон Маск купує компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Про досягнення домовленості ввечері 25 квітня повідомили агентства. Її підтвердили у самій корпорації Twitter.

Сума операції складає близько 44 мільярдів доларів. Рада директорів схвалила її одноголосно. Очікується, що операцію буде закрито до кінця 2022 року.

Коментуючи покупку Twitter, Маск висловив сподівання, що навіть найбільші його критики залишаться в соціальній мережі, «тому що це і є свобода слова».

Частина американських користувачів твітера критикували Маска і виступали проти покупки, припускаючи, що після зміни власника соцмережа стане майданчиком для розпалювання ненависті до певних громадських і політичних груп.

4 квітня стало відомо, що Маск купив одну десяту частину акцій Twitter, таким чином ставши найбільшим акціонером компанії. Після цього акції соцмережі злетіли на 9,2%.