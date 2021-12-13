Журнал Time назвав «людиною року» Ілона Маска

Засновник американських компаній SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск став «людиною року» за версією журналу Time.

«Найбагатша людина у світі не має будинку і нещодавно розпродував свої статки. Він запускає супутники на орбіту і використовує сонячну енергію, водить авто, яке сам створив і яке не потребує бензину і майже не потребує водія. За клацанням його пальців фондовий ринок злітає чи падає. Армія відданих чіпляється за кожне його висловлювання», – заявили у Time.

Time визначає «Людину року» з 1927 року. Це особистість чи група людей, які справили значний позитивний чи негативний вплив на світові події у році, що минає.

У 2020 році переможцями номінації «Людина року» стали президент і віцепрезидентка США Джо Байден і Камала Гарріс. 2019 року – екоактивістка Ґрета Тунберґ.

Минулого тижня президент Бразилії Жаїр Болсонару став людиною року за версією читачів американського журналу Time. Він набрав 24 відсотки з більш ніж дев’яти мільйонів голосів, відданих під час онлайн-голосування на людину чи групу людей, які, на думку читачів, найбільше вплинули на світ у 2021 році: у хорошому чи поганому сенсі.