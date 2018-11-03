У Криму припинили кримінальне переслідування кримськотатарського активіста – журналіст

У Криму припинили кримінальне переслідування кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва. Про це 3 листопада повідомив у Facebook журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«Київський районний суд Сімферополя, за клопотанням слідчого припинив кримінальне переслідування Марлена Мустафаєва, обвинуваченого за частиною 1 статті 282 КК Росії (розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) за пост у Facebook», – йдеться в повідомленні журналіста.

Адвокат Мустафаєва звернувся до слідчого з клопотанням про припинення справи, слідчий вийшов з аналогічним клопотанням до суду, який справу припинив, призначивши судовий штраф, що вже виплачений.

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4 вересня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 12 діб кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, у якого вранці російські силовики провели обшук. За версією слідства, Мустафаєв у серпні 2014 року опублікував на своїй сторінці у Facebook допис із символікою організації «Хізб ут-Тахрір», яку визнали незаконною в Росії та анексованому нею Криму. Проти нього порушили справу за статтею про розпалювання ненависті й ворожнечі в Інтернеті.

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16 вересня Мустафаєв вийшов на свободу.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки в незалежних журналістів, громадських діячів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і в анексованому нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».