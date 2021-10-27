Кримськотатарські активісти пропонують визнати Курбан-Байрам та Ораза-Байрам державними святами в Україні

Кримськотатарські активісти пропонують визнати перші дні Курбан-Байрама та Ораза-Байрама (Ураза-Байрама) офіційними державними святами в Україні. Про це під час форуму «Україна 603,7. Херсон «Південь України – Нива Європи» сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Абмежіт Сулейманов, повідомляє «Укрінформ».

«Ми святкуємо Великдень, Трійцю, говоримо про 25 грудня... А чи не варто Верховній Раді визнати перші дні Курбан-Байрама та Ураза-Байрама святковими днями?» – зазначив Сулейманов.

За його словами, таке рішення могло б стати позитивною політичною мотивацією для громадян України мусульманського віросповідання.

Минулого року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розглянути питання надання державного статусу низці релігійних свят, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду. В указі зазначалося, що пропозиція подана з «з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного».