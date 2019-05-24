Музей Берлінської стіни продає оригінальний російський прапор з путчу 1991 року в Москві‎

В німецькому Музеї Берлінської стіни (Museum Haus am Checkpoint Charlie) хочуть продати 50-метровий оригінальний прапор Росії, який радянськi громадяни пронесли під час путчу в Москві в серпні 1991 року. Про це Радіо Свобода повідомила директорка Музею Берлінської стіни Олександра Хільдебрандт.

За її словами, цей прапор був виготовлений 19 серпня 1991 року в Москві одразу ж після початку путчу, що призвів до розпаду Радянського Союзу. Його носили вулицями Москви, аби заохочувати громадян збиратися перед резиденцією російського президента Бориса Єльцина на його захист від комуністичної номенклатури. Як стверджує Хільденбрандт, це був перший прапор, який продемонстрували радянські люди після 74 років червоних радянських прапорів.

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Згодом прапор передали Музею Берлінської стіни представники «Музею Росії» за внесок у російсько-німецьку дружбу. Зараз директорка музею вирішила продати цей прапор за 10 мільйонів євро – тому, хто оцінить цей історичний експонат.​

«Цей прапор був в самому центрі подій путчу серпня 1991 року, він – свідок і нагадування про розпад Радянського союзу. Ті, хто цінують історію, розуміють, що цей прапор безцінний. Для нашого музею сьогодні він не є ключовим експонатом і ми готові з ним розлучитися. Ми оценили його в 10 мільйонів євро і продамо тим, для кого він дійсно має значення», – повідомила Олександра Хільдебрандт.

Гроші, отримані від продажу прапора, підуть на розвиток Музею Берлінської стіни і створення нових експозицій ньому.

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Музей Берлінської стіни був створений у 1962 році німецьким істориком, публіцистом та борцем за права людини доктором Райнером Хільдебрандтом. Він знаходиться в Будинку у Чекпойнт Чарлі на Фрідріхштрассе в Берліні і присвячений складним сторінкам історії Німеччини – розділу Берліну в період протистояння НАТО і Організації Варшавської угоди.

Після смерті Райнера Хільденбрандта в 2004 році Музеєм керує його вдова Олександра Хільдебрандт.

Від весни 2014 року на фасаді Музею розміщений український прапор з написом англійською та російською мовами: «Ми захищаємо свободу та територіальну цілісність країн Європи, захищаючи свободу і територіальну цілісність України. Володимир Путін, стримайте ваші геополітичні амбіції й дайте свободу всій Україні».

Олександра Хільдебрандт говорить, що розмістила цей прапор через російську анексію Криму і погодиться зняти його тільки після повернення півострова і окупованих регіонів Донбасу під контроль України.