У Збройних силах оприлюднили плани Муженка в НАТО

Управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України оприлюднило плани начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил генерала армії України Віктора Муженка в перебігу його перебування у штаб-квартирі Північноатлантичного союзу у Брюсселі. За повідомленням, він візьме там участь у 180-му засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів, що відбудеться 15–16 січня.

«У перебігу дводенного засідання очільник українського Генштабу працюватиме з колегами з 29 країн-членів альянсу та окремих запрошених країн-партнерів. У порядку денному заходу розгляд поточних викликів стратегічного рівня, заходів оборони і стримування та Ініціативи НАТО для посилення готовності», – поінформували українські військові.

Як мовиться в повідомленні, такий формат зустрічей є особливо ефективним із огляду на унікальну можливість як відверто обговорити питання глобальної й регіональної безпеки, так і обмінятися підходами та напрацюваннями в царині розвитку Збройних сил країн НАТО і партнерів.

Окрім участі у спільних засіданнях, Віктор Муженко проведе у штаб-квартирі Північноатлантичного союзу низку двосторонніх зустрічей із найвищим політичним та військовим керівництвом НАТО, окремими очільниками Генштабів країн-союзниць, повідомили у Збройних силах.

Днями міністр оборони України Степан Полторак заявив, що настрої членів Північноатлантичного союзу щодо можливого членства України змінилися протягом останніх років. «Уже понад чотири роки спостерігаю за настроями у штаб-квартирі НАТО щодо України. Спершу нас сприймали не надто серйозно. Згодом не розуміли, як це можна зробити. А вже під час останньої зустрічі у Брюсселі фактично всі казали про необхідність нашого прискореного вступу в НАТО», – розповів Полторак. За його словами, підтримка НАТО стала особливо відчутною після подій Керченської кризи 25 листопада 2018 року, коли російські силовики напали на три українські військові кораблі і захопили їх разом із 24 членами екіпажів.

Президент України Петро Порошенко заявляє про намір домогтися якнайшвидшого остаточного схвалення у Верховній Раді змін до Конституції України, які зафіксували б стратегічний курс держави на вступ до НАТО, а також до Європейського союзу. Перше схвалення в парламенті цих змін відбулося в листопаді 2018 року.

Тим часом Угорщина через суперечку з Україною навколо нового українського закону про освіту, що передбачає шкільну освіту головно державною українською, вже тривалий час блокує в НАТО, де рішення ухвалюються лише консенсусом, усі двосторонні заходи щодо зміцнення контактів Північноатлантичного союзу і України, відтак представники Києва можуть брати участь тільки в багатосторонніх заходах НАТО і країн-партнерів.