МВФ оприлюднив прогноз для світової економіки: «помірне зростання у 2020 році»

Міжнародний валютний фонд прогнозує помірне зростання зростання світової економіки у 2020 році, ідеться в оприлюдненому 20 січня World Economic Outlook. Фахівці МВФ очікують, що цього року світова економіка зросте на 3,3%, а 2021-го – на 3,4% (зростання у 2019 році склало 2,9%, вважають експерти).

Новий прогноз дещо песимістичніший, ніж оприлюднений три місяці тому, в жовтні 2019 року. Причиною незначного перегляду оцінок у бік зниження стала стурбованість щодо меншого зростання економіки Індії та кількох інших економік, що розвиваються. Серед позитивних моментів фахівці відзначають укладення першої частини торговельної угоди між США і Китаєм та зменшення ризиків виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди.

Що ж до країн Східної та Центральної Європи, то в МВФ очікують зростання їхніх економік у середньому на 2,5 відсотка у 2020 і 2021 роках – порівняно з 1,8 відсотка в 2019-му. Фахівці відзначають, що «умови фінансування стають менш обмежувальними».

За попередніми оцінками, у 2019 році економіка України відновлювалася дещо швидше, ніж у країнах-сусідах по регіону, зростання склало 3,5%, що є найвищим показником від початку економічної кризи 2008 року.