Свириденко: МВФ із розумінням поставився до «чутливості» питання оподаткування ПДВ для ФОПів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) «з розумінням поставився до чутливості питання» запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це Президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», – розповіла вона.

Свириденко зазначила, що під час весняних зборів у Вашингтоні українська делегація проводила численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», – наголосила прем’єрка.

Раніше в лютому прем’єр-міністерка Юлія Свириденко інформувала, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) спростив домовленості з Україною, досягнуті в листопаді – зокрема, переглянув попередні заходи і структурні маяки після численних дискусій і консультацій, в тому числі безпосередньо з директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою.

За словами очільниці уряду, Україна та МВФ знайшли порозуміння і в питанні оподаткування ФОПів. Зокрема, домовилися підвищити поріг запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців до 4 млн гривень. «Це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари», – пояснила урядовиця. За її словами, нині в країні 257 тисяч ФОПів з вищим порогом за 4 млн гривень, а отже зміни стосуватимуться ⅔ усіх ФОПів.

Раніше обговорювалося запровадження цієї норми з 1 січня 2027 року, однак зараз питання набуття чинності все ще обговорюється.