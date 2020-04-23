Міністр фінансів очікує щонайменше 3,5 млрд доларів від МВФ у 2020 році

Уряд очікує щонайменше 3,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду у 2020 році, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню LIGA.net.

«Поки виходимо на мінімальну суму в 3,5 мільярда доларів у цьому році. З огляду на динамічну ситуацію із боку МВФ стосовно збільшення підтримки для країн-членів ведемо перемовини щодо збільшення цієї суми», – сказав Марченко.

За його словами, Україна сподівається до кінця травня отримати перший транш на суму в 1,75 мільярда доларів.

Для відновлення співпраці з МВФ необхідно проголосувати за закон про банки. Якщо цього не станеться в найближчі місяці, «це буде архіскладна і дуже болюча історія», вважає міністр.

«Ми зупинимо фінансування багатьох запланованих видатків, у тому числі соціальних. Одним словом, доведеться приймати непопулярні рішення і йти на непрості кроки, які відчують на собі всі», – заявив Марченко.

Він запевнив, що зробить все, щоб не допустити дефолту України.

Україна вже кілька місяців веде переговори з МВФ про трирічний кредит у розмірі 5,5 мільярда доларів. Нацбанк прогнозував отримання двох мільярдів доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у – 2020-му й 2021-му роках. Поки таких кредитів Києву не надали.