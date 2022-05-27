Денисенко: в МВС менше ніж 1% працівників перейшли на сторону РФ

На окупованих територіях менше ніж 1% працівників Міністерства внутрішніх справ України перейшли працювати на бік Росії, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода.

За його словами, всі працівники МВС мають переходити на підконтрольні Україні території.

«Інших варіантів у них немає. Вони давали присягу і зобов’язані підкорятися цим наказам, – каже Денисенко. – Велика кількість справді перейшла на підконтрольні Україні території, і можемо говорити про те, що рівень дезертирства насправді абсолютно мінімальний. На тих (окупованих – ред.) територіях можемо говорити про цифру менше від 1%. Порівнюючи з 2014 роком – це небо і земля. Майже повністю склад поліції залишився вірний присязі».

26 травня державне російське інформаційне агенція ТАСС із посиланням на адміністрації окупованих міст Херсонської області повідомило, що колишні співробітників МВС України зможуть працювати в поліції Херсонської області.

За даними Нацполіції, станом на 26 травня розпочали понад 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 осіб вже отримали повідомлення про підозру.