Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Денисенко: в МВС менше ніж 1% працівників перейшли на сторону РФ

«Порівнюючи з 2014 роком – це небо і земля. Майже повністю склад поліції залишився вірний присязі»

На окупованих територіях менше ніж 1% працівників Міністерства внутрішніх справ України перейшли працювати на бік Росії, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода.

За його словами, всі працівники МВС мають переходити на підконтрольні Україні території.

«Інших варіантів у них немає. Вони давали присягу і зобов’язані підкорятися цим наказам, – каже Денисенко. – Велика кількість справді перейшла на підконтрольні Україні території, і можемо говорити про те, що рівень дезертирства насправді абсолютно мінімальний. На тих (окупованих – ред.) територіях можемо говорити про цифру менше від 1%. Порівнюючи з 2014 роком – це небо і земля. Майже повністю склад поліції залишився вірний присязі».

26 травня державне російське інформаційне агенція ТАСС із посиланням на адміністрації окупованих міст Херсонської області повідомило, що колишні співробітників МВС України зможуть працювати в поліції Херсонської області.

За даними Нацполіції, станом на 26 травня розпочали понад 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 осіб вже отримали повідомлення про підозру.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG