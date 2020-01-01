В МВС пояснили, чому поліція не припиняє заборонених феєрверків

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, чому поліція не реагує на феєрверки, якщо вони заборонені.

За повідомленням, причина в відсутності повноважень: законодавство України не передбачає ніякого покарання за порушення заборон, які запроваджуються на місцевому рівні – міських чи й сільських рад.

«Зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального і Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися. Відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості», – мовиться в повідомленні.

«Громадянам України нагадуємо: у нашій країні йде війна, і смертельні вибухи лунають відразу в двох областях. Давайте будемо утримуватися від запусків феєрверків. Прибережімо всю піротехніку до звільнення Криму та Донбасу від окупації», – заявили в МВС.

У багатьох місцях в Україні, зокрема і в столиці Києві, у зв’язку з війною Росії проти України на частині Донбасу місцева влада оголошувала заборони на використання піротехніки, звуки якої можуть травмувати тих, хто пережив справжні обстріли, до закінчення бойових дій. Але цю заборону нерідко порушують.