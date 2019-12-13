Голова МВС та омбудсмен обговорили справу Марківа з послом Італії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорили справу засудженого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа із послом Італії Давідом Ла Челілією.

Денісова подякувала італійський стороні за надану можливість зустрітися з ув’язненим українським громадянином, акцентувавши на важливості неухильного дотримання прав Марківа відповідно до зобов’язань держав, визначених рамками Загальної декларації прав людини Генеральної асамблеї ООН.

У липні італійський суд засудив Нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років в’язниці, визнавши його «активним співучасником умисного убивства» італійського фотографа Адреа Рокеллі 5 років тому під час бойових дій на Донбасі.

10 жовтня суд присяжних Павії поширив мотиваційну частину вироку солдатові. У документі сказано, що суд вирішив засудити Віталія Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».

За даними Офісу президента України, розгляд апеляції на вирок очікується навесні 2020 року.