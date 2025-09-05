У МВС заявили, що запобігли нападу учня з ножем у школі на Закарпатті

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронцям вдалося запобігти нападу з ножем на одну зі шкіл у Закарпатській області.

«15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ», – написав міністр у телеграмі.

За його словами, оперативну інформацію про підготовку нападу українські правоохоронці отримали у співпраці з правоохоронними органами Великої Британії.

«В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри. Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини: кіберполіція аналізувала всі доступні дані, кримінальна поліція проводила оперативні заходи, біля навчального закладу виставили посилену охорони», – зазначив Клименко.

Він повідомив, що зараз тривають слідчі дії.

Про особу затриманого і мотиви його дій – не повідомляють.