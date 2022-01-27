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МВС проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації – Монастирський

На місцях із владою вже проговорили систему оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію

Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, повідомив профільний міністр Денис Монастирський.

ЦДо навчань будуть залучені найкращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах», – розповів Монастирський.

Проходитимуть навчання у різних регіонах України. Буде також перевірена робота систем цивільної безпеки у населених пунктах, додав міністр.

Т.в.о. Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.

«В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту», – сказав Крук.

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