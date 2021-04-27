Головою правління «Суспільного» обраний Микола Чернотицький

Головою правління «Суспільного мовлення» обраний Микола Чернотицький, повідомляє «Детектор медіа».

За нього проголосували 10 з 15 членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Андрій Шаповалов набрав 5 голосів. За Оксану Цибулю і Віталія Докаленка ніхто не проголосував.

Відповідаючи на запитання Олексія Харченка про рейтинг «UA: Першого», Микола Чернотицький відповів: «Для того, щоб «UA: Перший» зайшов у ТОП-6 каналів за рейтингом, треба закрити усі інші платформи, регіональне мовлення і весь ресурс направити на «UA: Перший», тоді у нього з’явиться такий шанс за 6-8 років».

Чернотицький планує, що частка «UA: Першого» у 2021 році зросте до 1,06, а у 2022 році динаміка росту зберігатиметься.

Згідно з інформацією на сайті «Суспільного», 37-річний Чернотицький працює членом правління НСТУ, відповідальним за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури.

Повноваження чинного керівника Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії завершуються 13 травня. Він працює з 2017 року. До цього у 2014-2016 роках був головою Національної телерадіокомпанії України.